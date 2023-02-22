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روسيا تكشف عن طلب أمريكي بشأن زيارة بايدن لأوكرانيا

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روسيا تكشف عن طلب أمريكي بشأن زيارة بايدن لأوكرانيا

روسيا تكشف عن طلب أمريكي بشأن زيارة بايدن لأوكرانيا

روسيا تكشف عن طلب أمريكي بشأن زيارة بايدن لأوكرانيا
٠٢:٤٨:٠٧ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، عن طلب من الإدارة الأمريكية، يتعلق بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المفاجئة إلى أوكرانيا مؤخرا.

“لم يكن يجرؤ”

وقالت الوزارة إن أمريكا طلبت منا مراعاة أمن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، وأضافت، أن، “بايدن لم يكن يجرؤ على الذهاب إلى كييف دون مطالبتنا بضمان سلامته”، حسب وكالة عمون.

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زيارة مفاجئة

وقبل أيام من حلول الذكرى الأولى للاجتياح الروسي لأوكرانيا، وتحديدا يوم الاثنين الماضي، فاجئ الرئيس الأمريكي جو بايدن، العالم يزيارة غير معلنة إلى كييف.

انطلاق صفارات الإنذار

وحسب السلطات الأوكرانية، فقد التقى بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية مع إجراءات أمنية مشددة، وانطلاق صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية.

إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى

وبهذه المناسبة رحب الرئيس زيلينسكي، ببايدن مؤكدًا أن زيارته هي علامة مهمة للغاية على دعم جميع الأوكرانيين، وأنه بحث مع الرئيس الأمريكي إمداد كييف بأسلحة بعيدة المدى.

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