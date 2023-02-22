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شباب في حائل يقدمون القهوة في أحد الشوارع بمناسبة يوم التأسيس

شباب في حائل يقدمون القهوة في أحد الشوارع بمناسبة يوم التأسيس

شباب في حائل يقدمون القهوة في أحد الشوارع بمناسبة يوم التأسيس
٠٢:٢٩:١٦ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ظهر مجموعة من الشبان يقومون بتوزيع القهوة على المارة في أحد الشوارع في حائل، بمناسبة يوم التأسيس.

ووثق المقطع المتداول، حرص الشباب على توزيع القهوة على المارة، تعبيرا عن فرحتهم بهذه المناسبة.

وفي وقت سابق، أعلنت جامعة الطائف، ممثلةً في عمادة القبول والتَّسجيل عن تقديم إيداع مكافأة الطلبة لشهر فبراير ٢٠٢٣م.

ما هو يوم التأسيس ؟

وقالت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ابتداء من يوم الخميس الموافق ٢٣ – ٢ – ٢٠٢٣م.. تُعلن ‎جامعة الطائف ممثلةً في عمادة القبول والتَّسجيل عن تقديم إيداع مكافأة الطلبة لشهر فبراير ٢٠٢٣م”.

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وفي مثل هذا اليوم كُتبت حكاية التأسيس ونُقشت أمجاد الأبطال وبُنيت دعائم الدولة على يد قادة وملوك عظام ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة هذه الوطن ورافع رأيت عالية خفاقة.

هو مناسبة وطنية لاستذكار تاريخ تأسيس الدولة السعودية التي أسهها الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون عريقة، حيث تأسس بها كيان عريق يحقق الوحدة والأمن والاستقرار، وتوحد فيها الناس وازدهروا وانتشرت الثقافة والعلوم وأصبحت الدرعية عاصمة للدولة السعودية.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية القهوة حائل يوم التأسيس

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