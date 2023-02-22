لم يتجاوز العامين.. لن تتوقع ما فعله طفل عند سماع الأذان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لطفل رضيع لم يتجاوز العامين، خرّ ساجداً على الأرض فور سماعه للأذان.

ردع فعل الطفل الرضيع

ووثق المقطع، الطفل وهو يلعب على الأرض، وفجأة حين سمع صوت الأذان من أحد المساجد القريبة، رفع إصبعه إلى السماء، وخر ساجداً على الأرض، في تضرع وخشوع.

زائر بالمسجد النبوي

وفي واقعة مماثلة تحدث أحد زوار المسجد النبوي عن مشاعره لحظة سماعه الأذان داخل الحرم المدني، حيث ينتابه إحساس مختلف يقول إنه لايشعر بعد إلا عند دخول المدينة المنورة.

اقرأ أيضا:

أذهلهم بترتيله.. طفل يفاجيء الأطباء أثناء تخديره بقراءة سورة قرآنية (فيديو)

وأضاف الزائر في حديث لـ “الإخبارية”: “عامة عندما يدخل الفرد المدينة يشعر بالقشعريرة، لأننا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في طيبة، التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم: “اللهم حبب إلينا في طيبة، وبارك لنا في مدها وصاعها”، فعلاً أشعر بالبركة والروحانيات هنا”.

وتابع الزائر الذي يبدو من لهجته أنه مصري: “حتى عندما أسمع الأذان أشعر برعشة، لأن أذان المدينة مميز، ما شاء الله، جزاكم الله خيرًا على ما تفعلون”.

طفلة تركية:

وفي واقعة مؤثرة فاجأت طفلة تركية رجال الإنقاذ الذين أخرجوها من تحت الركام بإلقاء السلام في أول حديث لها.

ويظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام تركية خروج الطفلة من تحت الأنقاض وهي تقول: “السلام عليكم.. ليرد عليها فريق الإنقاذ وعليكم السلام”، وذلك وسط فرحة عارمة بإنقاذها.

اقرأ أيضا:

“الصدق يهدي إلى البر”.. هكذا تعامل طفل يبيع الفقع في رفحاء (فيديو)