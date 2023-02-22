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وفاة رئيس وزراء فلسطين الأسبق أحمد قريع
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وفاة رئيس وزراء فلسطين الأسبق أحمد قريع

وفاة رئيس وزراء فلسطين الأسبق أحمد قريع

وفاة رئيس وزراء فلسطين الأسبق أحمد قريع
٠١:٥٤:٠٦ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، مساء أمس الأربعاء، وفاة رئيس وزراء فلسطين الأسبق أحمد قريع، عن عمر ناهز الـ 86 عاماً.

يذكر أن قريع ولد، في بلدة أبو ديس في القدس عام 1937، وانتسب لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968، وأسس مؤسسة صامد (معامل أبناء شهداء فلسطين) في بيروت في أوائل السبعينيات وشغل منصب مديرها العام حتى توقفها عن العمل نهائياً في (2007/2008)، وتولى منصب مدير عام دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، وكان محافظ فلسطين لدى البنك الإسلامي للتنمية.

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وتقلد منصب عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح في أغسطس عام 1989، وعضواً في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، ثم عُين وزيرا للاقتصاد والتجارة ووزيراً للصناعة في أول حكومة فلسطينية في الفترة (1994-1996).

عضو المجلس التشريعي الفلسطيني

وكان قريع عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن منطقة القدس، في أول انتخابات تشريعية فلسطينية والتي جرت في يناير 1996، وانتخب رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996 وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 2003، كما تولى منصب رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني منذ اكتوبر 2003 وحتى آذار 2006 .

وتولى مهمة المفوض العام لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح حتى نهاية عام 2009.

وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، وعين رئيسا لدائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، وأنتخب أمين سر المجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني.

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الكلمات الدلالية:
أحمد قريع الكيان الصهيوني فلسطين

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