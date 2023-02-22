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الضربات تتوالى على بريطانيا.. نقص حاد في المنتجات الغذائية
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الضربات تتوالى على بريطانيا.. نقص حاد في المنتجات الغذائية

الضربات تتوالى على بريطانيا.. نقص حاد في المنتجات الغذائية

الضربات تتوالى على بريطانيا.. نقص حاد في المنتجات الغذائية
٠٢:١٦:١٧ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سادت حالة من القلق بين البريطانيين، بسبب بوادر أزمة غذائية، كشفت عنها أرفف المتاجر الفارغة، ونقص المنتجات الغذائية في الأسواق.

قيود صارمة

وحسب صحيفة “تليجراف” البريطانية عن خطة المتاجر الكبرى في البلاد بفرض قيود على شراء المنتجات على المستهلكين، بما لا يتجاوز 3 حبات فقط لكل صنف من الخضروات تحديدا.

وأدت الظروف الجوية الصعبة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، إلى تلف المحاصيل التي تعتمد عليها بريطانيا في الشتاء، وفاقمت أسعار الطاقة من الأزمة.

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بنوك الطعام

وأظهر مقطع فيديو، بثه أحد المواقع الإخبارية، اصطفاف مواطنين في بريطانيا، بأعداد كبيرة، أمام بنوك الطعام والجمعيات الخيرية، من أجل الحصول على الطعام.

مليون وجبة شهريا

ويعمل لدى إحدى الجمعيات الخيرية في لندن، نحو مائتي موظف، إضافة إلى مائتي متطوع، ويقومون بجمع الغذاء الذي لم يتم بيعه من المحلات التجارية، لتوفير مليون وجبة كل شهر.

في حين يوجد في بريطانيا نحو سبعة ملايين شخص، لا يجدون ما يأكلونه بسبب ضيق ذات اليد، في ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى 10%.

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الكلمات الدلالية:
أزمة اقتصادية أزمة غذائية بريطانيا نقص المنتجات الغذائية

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