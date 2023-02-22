البيرو.. لحظة انهيار صخري في طريق بالقرب من السيارات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد حية تظهر لحظة وقوع انهيار صخري بأحد الجبال، في طريق بدولة البيرو بالقرب من السيارات.

وأظهر المقطع، لحظات انهيار الصخور على طريق السيارات، في مشهد مروع، فيما تراجعت المركبات للنجاة من خطر انهيار الصخور، وفقا لـ”العربية”.

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انهيار صخري بسلطنة عمان

يذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها للانهيارات الصخرية في العالم، حيث شهدت سلطنة عمان قبل أشهر، وفاة 6 عمال وإصابة 4 آخرين، إثر انهيار صخري في موقع للكسارات بولاية عبري، الواقعة بالمنطقة الجبلية شمال غرب السلطنة.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان، حينها إنه تم انتشال 6 أشخاص فارقوا الحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة”، ولم تحدد السلطات جنسية الضحايا”.

ونشرت الهيئة مقطع فيديو يظهر انهيار صخور ضخمة في منطقة جبلية، ما تسبب بتصاعد غبار كثيف.

وتقع مدينة عبري بالقرب من سلسلة جبال حجر الضخمة على بعد حوالى 250 كيلومترا من العاصمة مسقط، وهي تضم كسارات يستخرج منها العمال، وأغلبهم من آسيا، مواد ومعادن مختلفة وخصوصاً الرخام.

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