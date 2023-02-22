شاهد.. البرق يضيء سماء قرية لينة بالحدود الشمالية

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد البروق تضيء سماء قرية لينة بمنطقة الحدود الشمالية.

ووثق المقطع، أضواء البرق تضيء سماء قرية لينة بالحدود الشمالية، وسط توقعات بهطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى منطقة تبوك.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.