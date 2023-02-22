مجددا.. عاصفة ثلجية تجبر أمريكا على إغلاق مئات المدارس وإلغاء رحلات جوية

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أجبرت عاصفة ثلجية هبت على السهول الشمالية والغرب الأوسط في الولايات المتحدة، مئات المدارس على الإغلاق وإلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية.

صعوبة حركة المرور

واجتاحت العاصفة ولاية كاليفورنيا ،وتسببت في مزيج من الثلج والصقيع في الشرق، بما في ذلك نيو إنجلاند حيث أوصى خبراء الأرصاد سائقي السيارات بالحذر من السير على الطرق الملساء.

وتسببت العاصفة في صعوبة حركة المرور على الطرق إن لم تكن مستحيلة في بعض المناطق بالبلاد، حسب “العربية”.

وخضع أكثر من 50 مليون أمريكي لتحذيرات الطقس الشتوي صباح أمس الأربعاء مع تحرك العاصفة عبر رقعة واسعة من غرب وشمال الولايات المتحدة وإلى الشرق، بحسب “رويترز”.

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إلغاء 1327 رحلة جوية

وجرى إلغاء إجمالي 1327 رحلة داخل الولايات المتحدة وخارجها بحلول الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقا لموقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية والذي أظهر أيضا تأخر 2030 رحلة.

من ناحية أخرى، قالت خدمة الطقس الوطنية إنه من المتوقع تساقط ثلوج تصل إلى 60 سنتيمترا ووصول سرعة الرياح إلى 97 كيلومترا في الساعة، وعلى بعض المناطق اليوم وحتى اليوم الخميس.