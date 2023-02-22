مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس، 3 شعبان 1444 هجرية، الموافق 23 فبراير 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:50 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:08، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:44 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:00 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 3 شعبان 1444هـ كالتالي:
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مواقيت الصلاة ليوم الخميس
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:30
المدينة – 5:31
الرياض – 5:03
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:35
الرياض – 12:07
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:54
المدينة – 3:54
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:23
المدينة – 6:21
الرياض – 5:53
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:53
المدينة – 7:51
الرياض – 7:23
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