مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس، 3 شعبان 1444 هجرية، الموافق 23 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:50 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:08، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:44 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:00 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 3 شعبان 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

أطفال أبهروا المارة بالصلاة في وقتها (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الخميس

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:30

المدينة – 5:31

الرياض – 5:03

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:35

الرياض – 12:07

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:54

المدينة – 3:54

الرياض – 3:25

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:23

المدينة – 6:21

الرياض – 5:53

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:53

المدينة – 7:51

الرياض – 7:23

اقرأ أيضاً:

بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة