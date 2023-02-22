الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالرياض
وفاة رئيس وزراء فلسطين الأسبق أحمد قريع
مجددا.. عاصفة ثلجية تجبر أمريكا على إغلاق مئات المدارس وإلغاء رحلات جوية
شاهد.. البرق يضيء سماء قرية لينة بالحدود الشمالية
البيرو.. لحظة انهيار صخري في طريق بالقرب من السيارات (فيديو)
قرار نافذ.. الكويت تنهي خدمات 1800 معلم وافد نهاية العام الدراسي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالرياض

مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالرياض

مواقيت الصلاة ليوم الخميس.. 10 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والعصر بالرياض
٠٢:٠٢:٥٠ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس، 3 شعبان 1444 هجرية، الموافق 23 فبراير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:50 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:08، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:44 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:00 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 3 شعبان 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

أطفال أبهروا المارة بالصلاة في وقتها (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الخميس

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:30

المدينة – 5:31

الرياض – 5:03

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:35

المدينة – 12:35

الرياض – 12:07

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:54

المدينة – 3:54

الرياض – 3:25

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:23

المدينة – 6:21

الرياض – 5:53

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:53

المدينة – 7:51

الرياض – 7:23

اقرأ أيضاً:

بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة

مواقيت الصلاة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
الأمم المتحدة: تدهور خطير لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك بسوريا

الأمم المتحدة: تدهور خطير لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك بسوريا

٠٨:٢١ م، الخميس، ١٩ فبراير ٢٠١٥
الأحوال المدنية: نقل ملف “البدون” إلى إدارة الجنسية والتجنس

الأحوال المدنية: نقل ملف “البدون” إلى إدارة الجنسية والتجنس

١٠:٤٢ ص، الخميس، ١٣ نوفمبر ٢٠١٤
صرف مكافآت مالية لأكثر من 55 ألف منشأة.. الأسبوع المقبل

صرف مكافآت مالية لأكثر من 55 ألف منشأة.. الأسبوع المقبل

٠٤:٠٨ م، الخميس، ١٢ فبراير ٢٠١٥
3 برامج لتطوير مهارات 1800 من معلمي اللغة الإنجليزية

3 برامج لتطوير مهارات 1800 من معلمي اللغة الإنجليزية

٠٦:٣٦ م، الثلاثاء، ٠١ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *