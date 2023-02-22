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قرار نافذ.. الكويت تنهي خدمات 1800 معلم وافد نهاية العام الدراسي

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قرار نافذ.. الكويت تنهي خدمات 1800 معلم وافد نهاية العام الدراسي

قرار نافذ.. الكويت تنهي خدمات 1800 معلم وافد نهاية العام الدراسي

قرار نافذ.. الكويت تنهي خدمات 1800 معلم وافد نهاية العام الدراسي
٠١:٠٤:٢١ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر تربوية أن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في الكويت د ..حمد العدواني اعتمد كشوفا لأجل إنهاء خدمة معلمين وافدين.

1800 معلم ومعلمة:

وبحسب الصحيفة فقد اعتمد الوزير أسماء ما يقارب 1800 معلم ومعلمة من الوافدين لإنهاء خدماتهم مع نهاية العام الدراسي الحالي.

وكشفت المصادر أن الكشوف تضمنت أعدادا من المعلمين والمعلمات العاملين في بعض المواد الدراسية التي يتوافر لها بديل من المعلمين الكويتيين وأبناء الكويتيات كالتربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية.

وأوضحت المصادر أن قرار إنهاء خدماتهم سيكون نافذا بعد أن تصرف لهم رواتب الصيف كاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.

وأشارت الوزارة إلى أنها حددت أغسطس المقبل الموعد النهائي للمعلمين في الخدمة.

552 معلّما قبل سنوات:

وفي وقت سابق استثنت وزارة التربية الكويتية المعلمين السوريين من دفعة المعلمين الوافدين التي تنوي الاستغناء عن خدماتهم، بعد أن كانوا مشمولين بقرار الاستغناء؛ وذلك بسبب الأحداث التي تشهدها سوريا.

وقالت وزارة الموارد البشرية: ‘ ” إن عدد من سيتم إنهاء خدماتهم نهاية العام الجاري، هو 552 معلماً ومعلمةً من الوافدين، و80 في المائة منهم في المرحلة الابتدائية”.

ونوهت أيضا أن المستثنين بينهم معلمات متزوجات من كويتيين، أو أمهات الكويتيين، شريطة تقديم ما يثبت ذلك، ومن ثم الشروع في إجراءات استثنائهن من إنهاء الخدمات.

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الكلمات الدلالية:
اخبار الكويت الكويت معلمين وافدين وزارة التعليم

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