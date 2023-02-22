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توجيه من أمير عسير بشأن مشروع السقيا ومخطط الإسكان في بلّحمر
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توجيه من أمير عسير بشأن مشروع السقيا ومخطط الإسكان في بلّحمر

توجيه من أمير عسير بشأن مشروع السقيا ومخطط الإسكان في بلّحمر

توجيه من أمير عسير بشأن مشروع السقيا ومخطط الإسكان في بلّحمر
١٢:٤١:٤٢ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

زار سمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، مساء أمس الأربعاء، ضمن جولاته التفقدية، قرى بهوان في بلّحمر.

مخطط الإسكان ومشروع السقيا

ووجه أمير منطقة عسير، وفق جدول زمني محدد بتسريع إجراءات مخطط الإسكان بعد إنهاء تعثر تسليم أرض المخطط لمدة تصل لـ 18 عامًا، ووجّه بترسية مشروع السقيا حتى الانتهاء من إجراءات مشروع محطة توزيع المياه لقرى وسهول بلّحمر.

جولة تفقدية في بلّحمر وبلّسمر

وأوضحت إمارة منطقة عسير، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأمير تركي بن طلال التقى خلال جولته بأعيان وأهالي مركزي بلّحمر وبلّسمر.

وأضافت أن أمير عسير زار كلاً من نائب آل الشاعر ببلحمّر عبدالله بن سعيد الأحمري، وأسرة آل جرمان في قرية المضفاة ببلّسمر، وذلك بمنزل الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن جرمان.

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أخبار السعودية أمير منطقة عسير إمارة عسير بلّحمر عسير مخطط الإسكان مشروع السقيا

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