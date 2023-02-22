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بمناسبة يوم التأسيس .. جامعة الطائف: إيداع مكافأة شهر فبراير اليوم الخميس
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بمناسبة يوم التأسيس .. جامعة الطائف: إيداع مكافأة شهر فبراير اليوم الخميس

بمناسبة يوم التأسيس .. جامعة الطائف: إيداع مكافأة شهر فبراير اليوم الخميس

بمناسبة يوم التأسيس .. جامعة الطائف: إيداع مكافأة شهر فبراير اليوم الخميس
١٢:٣١:٣٠ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الطائف، ممثلةً في عمادة القبول والتَّسجيل عن تقديم إيداع مكافأة الطلبة لشهر فبراير ٢٠٢٣م.

ابتداء من اليوم

وقالت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ابتداء من يوم الخميس الموافق ٢٣ – ٢ – ٢٠٢٣م.. تُعلن ‎جامعة الطائف ممثلةً في عمادة القبول والتَّسجيل عن تقديم إيداع مكافأة الطلبة لشهر فبراير ٢٠٢٣م”.

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قادة وملوك عظام

وفي مثل هذا اليوم كُتبت حكاية التأسيس ونُقشت أمجاد الأبطال وبُنيت دعائم الدولة على يد قادة وملوك عظام ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة هذه الوطن ورافع رأيت عالية خفاقة.

ما هو يوم التأسيس ؟

هو مناسبة وطنية لاستذكار تاريخ تأسيس الدولة السعودية التي أسهها الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون عريقة، حيث تأسس بها كيان عريق يحقق الوحدة والأمن والاستقرار، وتوحد فيها الناس وازدهروا وانتشرت الثقافة والعلوم وأصبحت الدرعية عاصمة للدولة السعودية.

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