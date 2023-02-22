“لاتحقرنّ من المعروف شيئا”.. لن تصدق ما فعله ثمانيني مع متضرري الزلزال

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دائما يسعى المسلم ويتوق إلى أعمال الخير والبر، حيث جاء في الأثر:” البر لا يبلى”، وهو ما كشفته كثير من أعمال البر مع متضرري الزلزال المدمر في تركيا.

ثمانيني تركي يصنع 80 عكازا:

نشرت وسائل إعلام تركية تضامن مُسن تركي يبلغ من العمر 84 عاماً مع ضحايا الزلازل باستخدام موهبته بصناعة العكازات وإرسالها إلى المتضررين.

ونقلت عن المسن التركي قوله :” ليس معي الكثير من المال لأقدمه لضحايا الزلزال، منوها أنه تعرض لزلزال 1999، وأنه الآلام التي يخلفها الزلزال فينا”.

وأوضح أنه قام بصناعة ثمانين عكازا وقدمها للبلدية لتقدمها للمتضررين في المناطق المنكوية جرّاء الزلزال.

ومن صور التضامن أيضا ما قامت به مسنة تركية نجت أيضا من تحت الأأنقاض، حيث تبرعت بتقديم الطعام للمتضررين، إضافة إلى قيام زوجين بنفس الأمر بعد نجاتهما أيضا.

#شاهد | مُسن تركي يبلغ من العمر 84 عاماً يتضامن مع ضحايا الزلازل باستخدام موهبته بصناعة العكازات وإرسالها إلى المتضررين pic.twitter.com/8VbIowGVNs — TRT عربي (@TRTArabi) February 22, 2023

ناجية تركية:

ونشر موقع “trt عربي”، أن المرأة الناجية تدعى” شمسي هنجر”، تقوم بتقديم الطعام يومياً لقرابة 700 من المنكوبين في ولاية قهرمان مرعش.

وبدأت السيدة التركية مبادرتها بتوزيع الطعام من أموالها الخاصة على المنكوبين وكوادر البحث والإنقاذ في الولاية، وذلك بمساعة ابنتها وزوجها.

وبحسب الصحيفة التركية، أنها تمكنت لاحقاً، من التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم لها، وحالياً تقدم وجبات الطعام لقرابة 700 شخص من المنكوبين، يومياً.

ونقلت وكالة الأناضول، عن الناجية ” هنجر”، أنها قدمت الطعام لقرابة 50 شخصاً بإمكاناتها الشخصية، خلال اليوم الأول للزلزال.

وتابعت في حديثها :” في الأيام التالية تمكنت من تقديم الطعام لـ200 شخص، بإمكاناتها الشخصية أيضاً”.

وأوضحت أنها تواصلت فيما بعد مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم الدعم لها، لتتمكن اليوم من تقديم الطعام لقرابة 700 شخص يومياً من المنكوبين.

وكان زلزالان متتاليان قد ضربا جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و7 .6 درجة تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين.

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