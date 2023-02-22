مؤسسة مسك تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة مسك الخيرية،، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍة من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير المكتب. مدير مشروع أول – المجتمعات. مدير المشروع – مهارات مسك. مدير المشروع – المشاركة المجتمعية. مدير مشروع أول – ريادة الأعمال. ضابط مشروع أول – ريادة الأعمال. والمزيد …

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