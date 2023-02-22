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مؤسسة مسك تعلن عن وظائف للعمل في الرياض
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مؤسسة مسك تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

مؤسسة مسك تعلن عن وظائف للعمل في الرياض

مؤسسة مسك تعلن عن وظائف للعمل في الرياض
١٢:٣٩:٤٤ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة مسك الخيرية،، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍة من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير المكتب.
  2. مدير مشروع أول – المجتمعات.
  3. مدير المشروع – مهارات مسك.
  4. مدير المشروع – المشاركة المجتمعية.
  5. مدير مشروع أول – ريادة الأعمال.
  6. ضابط مشروع أول – ريادة الأعمال.
  7. والمزيد …

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عن المؤسسة:

  • مسك الخيرية هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة.
  • وتدعم “مسك الخيرية” تمكين الشباب في المملكة في ثلاثة ركائز أساسية للمعرفة، وهي الثقافة والتعليم وريادة الأعمال، حيث تساهم هذه الركائز في دفع عجلة التقدم من خلال تمكين الشباب من التعلم كوسيلة للتطوير والتقدم في الأعمال التجارية والجوانب التقنية والأدبية والثقافية والاجتماعية.

طريقة التقديم:

أوضحت المؤسسة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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