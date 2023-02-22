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أطباء يفسرون العلاقة بين الإفراط في التفكير وضعف المناعة
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أطباء يفسرون العلاقة بين الإفراط في التفكير وضعف المناعة

أطباء يفسرون العلاقة بين الإفراط في التفكير وضعف المناعة

أطباء يفسرون العلاقة بين الإفراط في التفكير وضعف المناعة
١٢:٥٥:٠٩ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر أطباء من تأثيرات الإفراط في التفكير، على صحة الجهاز المناعي للإنسان، رغم الإحساس الزائف الذي يسببه، بالراحة أو السيطرة.

تكاليف باهظة

وقالت صوفي لازاروس، عالمة النفس في جامعة أوهايو الأمريكية: “على الرغم من أنه يبدو الأمر غريباً، فإن هذا التفكير الزائد على المدى القصير يمكن أن يمنحنا إحساساً زائفاً بالراحة أو وهم السيطرة”.

وتابعت: لكن على المدى الطويل، يمكن أن تكون لهذه العادة تكاليف باهظة في حياتنا”، حسب “القبس”.

دورة النوم

وأوضحت ليندا سابادين، اختصاصية علم النفس الإكلينيكي في لونغ آيلاند بنيويورك، أن عواقب التفكير الزائد يمكن أن تتفاقم بمرور الوقت وتفسد اليوم وتدمّر دورة النوم”.

يؤثر على أداء الوظائف 

ولفتت الدكتورة رينا تريفيدي، الطبيبة النفسية في مركز للصحة العقلية وخدمات الإدمان التابع لـEl Camino Health في ماونتن فيو بكاليفورنيا، إلى أن القليل من القلق يمكن أن يكون مفيداً، لكن الكثير منه يمثل مشكلة، يمكن أن يجعل من الصعب على الأشخاص أداء وظائفهم.

ومن تأثيرات التفكير الزائد على صحتنا وأجسامنا إفراز هرمون الكورتيزول، الذي بدوره، مع مرور الوقت، يسبب استنفاد طاقة الجسم، والشعور بالإرهاق، وإضعاف الجهاز المناعي.

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الكلمات الدلالية:
الإفراط في التفكير القلق المفرط ضعف جهاز المناعة

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