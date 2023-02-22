في يوم التأسيس.. ‏”الجوازات” تطلق ختما رمزيا خاصا عبر المنافذ الدولية

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أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختماً خاصًا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، للاحتفال بذكرى تأسيس المملكة، ويحمل معانٍ تاريخية متنوعة ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة االمملكة.

ختم يوم التأسيس

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنها ستختم جوازات المسافرين في هذا اليوم بالختم الخاص بيوم التأسيس، كتوثيق ورمز للذكرى الوطنية المجيدة، وذلك ضمن احتفالها مع المسافرين.

وتخلل الاحتفال، تقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة، اعتزازًا بعمق المملكة وتاريخها الراسخ منذ ثلاثة قرون وتوثيقًا لمسيرة قادتها وشعبها.

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مفتي المملكة : ذكرى يوم التأسيس اعتزاز بالجذور الراسخة للدولة

الدولة المباركة

كتب الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأضاف: “نستذكر في المملكة بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضاً وإنساناً”.