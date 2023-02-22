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بعد خلطه بالهيروين.. 34 مدينة أمريكية تتعاطي “مخدر الخيول”
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بعد خلطه بالهيروين.. 34 مدينة أمريكية تتعاطي “مخدر الخيول”

بعد خلطه بالهيروين.. 34 مدينة أمريكية تتعاطي “مخدر الخيول”

بعد خلطه بالهيروين.. 34 مدينة أمريكية تتعاطي “مخدر الخيول”
١٢:٣٣:٤١ ص، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت الصحف الأمريكية من انتشار استخدام عقار “الزيلازين” البيطري كمخدرات في 34 مدينة ، بسبب ما يترتب عليه من آثار كارثية.

يخلط بالهيروين:

وجاء انتشار عقار “الزيلازين”، بعد خلطه بالهيروين وغيره من المواد الأفيونية، كمخدر معروف باسم “ترانق” و “ترانق دوب” و “مخدر الزومبي” في المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات الأمريكية.
ومن الممكن أن يتسبب حرفياً في تلف جلد المدمن وتحويله إلى ما يشبه الزومبي، وقد يؤدي إلى بتر أطرافه.
كما يسبب الزيلازين أعراضًا تشبه المهدئات، مثل النعاس المفرط والاكتئاب التنفسي.
وكذلك الجروح المتقيحة التي يمكن أن تصبح شديدة وتنتشر بسرعة مع كثرة التعاطي. يمكن أن تؤدي التقرحات المتقشرة، التي يمكن أن تصبح جلدًا ميتًا.

استخدامه وبدايته:

يستخدم الزيلانين بشكل رئيسي في مجال الطب البيطري لغرض تهدئة وتخدير وإرخاء عضلات وتسكين الألم عند الحيوانات مثل الأحصنة والأبقار وغيرها.
وظهرت المادة لأول مرة في فيلادلفيا قبل أن تهاجر غربًا إلى سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس.
وتستخدم للإقلاع عن الهيروين، ولكن تم اكتشافها مؤخرًا في الفنتانيل ومخدرات أخرى.
ويعتقد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات والذين يدمنون على عقار الزومبي أن المادة الناشئة تقتل “أي نوع من الفرح” الذي جاء مع الانتشاء.

أغنى ولاية أمريكية:

وفي وقت سابق تداول، أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جانبا من شوارع بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تعتبر من أغنى ولاية في أمريكا، وتسمى الولاية الذهبية.
ووثقت المقاطع، انتشار مدمني المخدرات وبائعيها في الشوارع بشكل علني، وكذلك بعض المشردين والمرضى، والمتصارعين على حقن المخدرات وغيرها.
وأظهرت المقاطع، الوجه القبيح لأمريكا، في ترك المشردين والمرضي ومدمني المخدرات في الشوارع بلا مأوى أو رعاية، أو إنفاذ للقانون ومنع هذه الظواهر.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا عقار الزيلازين مخدر الخيول منوعات

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