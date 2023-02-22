ملك المغرب يلغي زيارته لدولة أفريقية بسبب مرض مفاجيء

تواصل – فريق التحرير:

ألغى الملك محمد السادس، ملك المغرب، زيارة كانت مرتبة مسبقا، لدولة السنغال، حيث أعلن القصر الملكي المغربي، اليوم الأربعاء، إصابة الملك محمد السادس بنزلة برد، أوصاه على إثرها طبيبه الخاص بتفادي السفر.

بيان المغرب

وقالت وزارة القصور الملكية، في بيان مقتضب، إن الملك محمد السادس “تعرض حفظه الله لنزلة برد”، وأن طبيبه الخاص أوصى “بأخذ جلالته فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام”.

وكان مرتقبا أن يجري الملك محمد السادس زيارة رسمية إلى السنغال لثلاثة أيام وفق الحكومة السنغالية.

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تصريح الخارجية السنغالية

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السنغالية عيسانا تال سال، على “تويتر” الثلاثاء “بسرور كبير أستضيف هذا المساء صديقي وأخي وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، الذي جاء ليرافق جلالة الملك محمد السادس في زيارة رسمية للسنغال اعتباراً من الغد”.

زيارة الغابون

وكان العاهل المغربي في زيارة الأسبوع الماضي إلى الغابون حيث أجرى مباحثات مع الرئيس علي بونغو حول “الشراكة الثنائية في جميع المجالات”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.