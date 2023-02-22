علامة رئيسية على انتشار السرطان في الجسد.. تعرف عليها؟

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عادة ما تكون الحمى علامة على انتشار السرطان أو تقدمه في الجسم، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

ويمكن أن يكون الأمر مزعجًا للغاية ويسبب الكثير من القلق لك ولأولئك الذين يعتنون بك.

الحمى وارتفاع درجات الحرارة:

الحمى هي عرض شائع لجميع أنواع السرطان، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن هذا العرض أكثر انتشارًا في سرطانات الدم مثل سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية.

وبحسب موقع “تايمز أوف إنديا”، يمكن أن تكون زيادة درجة حرارة جسمك علامة على أن الورم يغزو الأنسجة القريبة، وارتفاع درجة حرارة الجسم أو الحمى هو رد فعل شائع للعدوى أو المرض.

الحمى في السرطانات الشائعة

تعتبر السرطانات الشائعة مثل سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان الأمعاء أقل عرضة للتسبب في الحمى.

من جهته أوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن الشخص المصاب بهذه السرطانات قد يصاب أيضًا بالحمى إذا انتشر الورم إلى الكبد قد يشير أيضًا إلى أن السرطان يسبب انسدادًا في مكان ما في الجسم.

أسباب الحمى:

تقول إحدى النظريات أن بعض الأمراض تنتج سمومًا يمكن أن تسبب الحمى، لكن ليس من الواضح لماذا تسبب بعض أنواع السرطان الحمى أكثر من غيرها.

وقد يكون للبيروجينات دور في الإصابة بحمى السرطان، حيث يمكن أن ينتج الورم البيروجينات، ويسبب عدوى تنتج البيروجينات، أو يتداخل مع الأداء الطبيعي لمنطقة ما تحت المهاد.

التعرق الليلي

الحمى هي علامة واضحة على ردود الفعل الالتهابية التي تحدث في الجسم، كما تشير مجلة هيرالد سكولارلي أوبن أكسس.

وربما قد يستجيب الجسم للحمى عن طريق التعرق ، للمساعدة في خروج الحرارة من الجسم هذا هو السبب في أن مرضى السرطان غالبًا ما يعانون من الهبات الساخنة والتعرق الليلي قبل التشخيص.

يذكر أن السرطان له قدرة على غزو الأنسجة، والتي تعد إحدى القوى الدافعة الرئيسية وراء ورم خبيث أو انتشار السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.

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