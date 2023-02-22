طرد وعُزلة دولية.. ألمانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين على خلفية حكم إنهاء حياة “شارمهد”

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت ألمانيا عبر وزارة خارجيتها، اليوم الأربعاء، أنها أبلغت اثنين من موظفي السفارة الإيرانية، بأنهما غير مرغوب فيهما وطالبتهما بمغادرة البلاد احتجاجاً على إصدار حكم في إيران بإنهاء حياة معارض يحمل الجنسية الألمانية.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه إيران عزلة دولية بسبب ممارساتها وانتهاكها حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين وقتل المعارضة، ما اعتبره مراقبون للأوضاع الإيرانية بأنه يزيد الخناق ويوسع دائرة العزلة.

استدعاء القائم بالأعمال

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، في بيان، إن ألمانيا استدعت أيضاً القائم بالأعمال الإيراني بسبب نفس الموضوع، مضيفة أنه “تم إبلاغه بأننا لا نقبل التعدي السافر على حقوق مواطن ألماني”.

وتابعت: “نطالب إيران بإلغاء الحكم الذي يقضي بإنهاء حياة جمشيد شارمهد وتمكينه من استئناف منصف وفقاً للقانون”.

حكم القضاء الإيراني

وأمس الثلاثاء، أصدر القضاء الإيراني، حكمًا يقضي بإنهاء حياة زعيم جماعة “تندر” الملكية المعارضة جمشيد شارمهد، وذلك حسب وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

من هو وجمشيد شارمهد؟

وجمشيد شارمهد مواطن إيراني يحمل الجنسية الألمانية كذلك ولديه إقامة أمريكية، واختطفته قوات الحرس الثوري في أغسطس من عام 2020 خارج إيران، فيما قالت تقارير إنه اختُطف في طاجيكستان.

وقالت الوكالة إن “محكمة الثورة في طهران بعد الانتهاء من التحقيق والمحاكمة في القضايا الموجهة ضد جمشيد شارمهد، زعيم جماعة تندر، أصدرت حكمًا بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض من خلال التخطيط لأعمال إرهابية وتوجيهها”.

تفجير “حسينية”

اتهمت السلطات الإيرانية شارمهد بالتخطيط وتفجير “حسينية” في مدينة شيراز عام 2008 واغتيال المسؤولين والكشف عن معلومات سرية عن الحرس الثوري.

كما وُجهت إليه تهمة “توجيه وقيادة جماعة تندر” التي تسميها إيران “الفرع المسلح لجمعية المملكة الإيرانية” و”التخطيط للأعمال الإرهابية وتوجيهها”.

واتهمت السلطات الإيرانية شارمهد بـ”التخطيط وتفجير حسينية في مدينة شيراز جنوب إيران في أبريل 2008 واغتيال المسؤولين والكشف عن معلومات سرية لإحداثيات صواريخ الحرس الثوري الإيراني”.

من هي جماعة تندر الإيرانية؟

وجماعة “تندر” الإيرانية المعارضة أسسها شخص يدعى “فرود فولادوند”، وتطالب بالعودة إلى النظام الملكي في إيران، وتعتبر طهران هذه الجماعة “منظمة إرهابية”.

وفي عام 2007، قالت الجمعية المملكة الإيرانية، إن “زعيمها واثنين من رفاقه فقدوا ويعتقد أن المخابرات الإيرانية قامت بتصفيتهم”، فيما جرى تعيين “جمشيد شارمهد” بتولي زعامة هذه الجماعة.