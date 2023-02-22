التسجيل ينتهي غدا.. برنامج وزارة المالية التدريبي لطلاب سنة التخرج

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أعلنت وزارة المالية عن إطلاق برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات الجامعة لسنة التخرج 2023م في مختلف التخصصات على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة:

– جميع التخصصات مطلوبة.

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن لا يقل المعدل التراكمي عن تقدير جيد جداً (3.75 من 5) أو (2.75 من 4).

– إجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية.

– أن لا يكون المتقدم متخرجاً وحقق متطلبات التدريب التعاوني.

الوثائق المطلوبة:

– الهوية الوطنية

– خطاب من الجامعة بالموافق على التدريب التعاوني.

– السجل الأكاديمي.

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نبذة عن البرنامج:

يهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة المهنية للطلاب والطالبات، عبر منحهم فرصا تدريبية حسب التخصصات المطلوبة لكل فصل، وذلك انطلاقا من دور الوزارة وتحقيقا لأهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية عن طريق تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها.

طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم بدأ من الإثنين 1444/7/1هـ وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: add@mof.gov.sa

وينتهي التقديم يوم غد الخميس 1444/8/3هـ (الموافق 2023/2/23م).