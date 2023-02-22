الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
في يوم التأسيس.. ‏”الجوازات” تطلق ختما رمزيا خاصا عبر المنافذ الدولية
ملك المغرب يلغي زيارته لدولة أفريقية بسبب مرض مفاجيء
التسجيل ينتهي غدا.. برنامج وزارة المالية التدريبي لطلاب سنة التخرج
علامة رئيسية على انتشار السرطان في الجسد.. تعرف عليها؟
طرد وعُزلة دولية.. ألمانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين على خلفية حكم إنهاء حياة “شارمهد”
أبل تستغني عن الأزرار في iPhone 15 لأول مرة.. يعمل باللمس فقط

الرئيسية

 /

فرص

 /

التسجيل ينتهي غدا.. برنامج وزارة المالية التدريبي لطلاب سنة التخرج

التسجيل ينتهي غدا.. برنامج وزارة المالية التدريبي لطلاب سنة التخرج

التسجيل ينتهي غدا.. برنامج وزارة المالية التدريبي لطلاب سنة التخرج
١١:٢٧:٠٦ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات الجامعة لسنة التخرج 2023م في مختلف التخصصات على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة:

– جميع التخصصات مطلوبة.

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن لا يقل المعدل التراكمي عن تقدير جيد جداً (3.75 من 5) أو (2.75 من 4).

– إجتياز المفاضلة والمقابلة الشخصية.

– أن لا يكون المتقدم متخرجاً وحقق متطلبات التدريب التعاوني.

الوثائق المطلوبة:

– الهوية الوطنية

– خطاب من الجامعة بالموافق على التدريب التعاوني.

– السجل الأكاديمي.

اقرأ أيضا:

الهيئة الملكية تعلن عن وظائف في 4 مدن

نبذة عن البرنامج:

يهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة المهنية للطلاب والطالبات، عبر منحهم فرصا تدريبية حسب التخصصات المطلوبة لكل فصل، وذلك انطلاقا من دور الوزارة وتحقيقا لأهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية عن طريق تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية قدراتها.

طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم بدأ من الإثنين 1444/7/1هـ  وذلك من خلال  إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: add@mof.gov.sa

وينتهي التقديم يوم غد الخميس 1444/8/3هـ (الموافق 2023/2/23م).

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم برنامج تدريبي طلاب سنة التخرج وزارة المالية

مواد ذات صلة

المزيد
«الحرس الوطني» تعلن استمرار القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية

«الحرس الوطني» تعلن استمرار القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية

٠٦:٠٨ م، الأربعاء، ٢٣ مارس ٢٠٢٢
الإعلان عن أسماء المنقولين من الوظائف الإدارية إلى التعليمية

الإعلان عن أسماء المنقولين من الوظائف الإدارية إلى التعليمية

٠٥:٠٥ م، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦
«البيئة» تعلن عن 168 وظيفة شاغرة للرجال‎.. الشروط وموعد التقديم

«البيئة» تعلن عن 168 وظيفة شاغرة للرجال‎.. الشروط وموعد التقديم

٠٢:٠٢ ص، الخميس، ٣٠ مايو ٢٠١٩
وظائف شاغرة في “تعليم الأحساء”

وظائف شاغرة في “تعليم الأحساء”

١٠:٢٣ ص، السبت، ٢٥ مايو ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *