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أبل تستغني عن الأزرار في iPhone 15 لأول مرة.. يعمل باللمس فقط
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أبل تستغني عن الأزرار في iPhone 15 لأول مرة.. يعمل باللمس فقط

أبل تستغني عن الأزرار في iPhone 15 لأول مرة.. يعمل باللمس فقط

أبل تستغني عن الأزرار في iPhone 15 لأول مرة.. يعمل باللمس فقط
١١:١٥:٣٥ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أحدث الصور والمعلومات المسربة لجهاز iPhone 15 القادم الذي من المتوقع أن يصدر في النصف الثاني من العام الحالي، عن بعض التغييرات الرئيسية في التصميم مقارنة مع أجهزة iPhone 14 الحالية.

التحكم عن طريق اللمس

ويظهر هاتف iPhone 15 الذكي بإطار أنحف من الموديل 14 الحالي، مع نتوءات أكثر سمكًا للكاميرا و حواف أكثر انحناءً و أزرار جانبية تعمل باللمس مثل شاشة الهاتف وليست أزرار مادية، وبالتالي يتم التحكم فيها عن طريق اللمس بدلاً من الأزرار التقليدية.

وأظهرت الصور، احتواء الهاتف الجديد أيضًا على منفذ شحن USB-C بدلاً من منفذ Lightning ، وذلك ليتماشى مع تشريعات الاتحاد الأوروبي التي أقرها مؤخرا في قطاع الأجهزة الإلكترونية المسموح بها داخل الكتلة الأوروبية.

الصور المسربة، هي ملفات CAD (صممت بواسطة جرافيك الكمبيوتر) يتم توزيعها على لمصنعي أغلفة هواتف iPhone قبل إطلاق الجهاز ليستطيعوا على أساسها تصنيع الأغلفة المناسبة للنسخ الجديدة، وفقا لموقع “9to5Mac”.

وتأتي صور الـ CAD الجرافيك من مصنع خارج الصين وهو أول من يحصل على هذه الملفات، وتعد ملفات CAD المرسلة من قبل آبل إلى مصانع جرابات الموبايل دقيقة بنسبة 100% وتتناسب كليا مع الشكل والأبعاد النهائية للجهاز، حيث إن وجود ملفات غير دقيقة سيكون مكلفًا لمصممي الجرابات.

طرازات مختلفة

وتُظهر صور الجرافيك على وجه التحديد موديل iPhone 15 Pro ، وهو مجرد واحد من الطرازات المختلفة ضمن سلسلة 15 التي من المتوقع أن تصدرها Apple الخريف المقبل، ومن المرجح أن تأتي الطرز الأخرى في عائلة iPhone 15 -ومنها النسخة “القياسية” الأرخص من برو مع ميزة الأزرار باللمس أيضا.

أول هاتف بدون أزرار

وفقًا للتسريبات سيكون iPhone 15 Pro أول هاتف آيفون في التاريخ بدون أزرار فعلية على الإطلاق وكله يعمل باللمس، والبداية كانت من خلال الاستغناء عن الزر الدائري الموجود الموجود أسفل الشاشة الأمامية في هواتف آيفون القديمة المعروف بزر الـ home الذي يصل المستخدم مع الواجهة الرئيسية للهاتف، تخلت Apple عن زر الصفحة الرئيسية مع iPhone X في عام 2017.

وسيكون طراز iPhone 15 Pro القادم أول iPhone بدون أزرار مادية على الجوانب، والتي تُستخدم لإيقاف تشغيل الجهاز والتحكم في مستوى الصوت والتقاط في لقطات شاشة وتنشيط خصائص الخادم الصوتي من سيري Siri.

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