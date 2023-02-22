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إنقاذ شاب عراقي حاول إلقاء نفسه بالقفز من أعلى جسر بالموصل (فيديو)

إنقاذ شاب عراقي حاول إلقاء نفسه بالقفز من أعلى جسر بالموصل (فيديو)

إنقاذ شاب عراقي حاول إلقاء نفسه بالقفز من أعلى جسر بالموصل (فيديو)
١٠:٣٠:٣٨ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق عملية إنقاذ شاب حاول إلقاء نفسه من أعلى جسر في الموصل بالعراق.

وحاول الشاب إلقاء نفسه من فوق الجسر بسبب أزمة مالية لم يتمكن من حلها، فيما تدخل عدد من الأشخاص لإنقاذه.

عملية إنقاذ الشاب

وقال أحدهم موجها حديثه للشاب “ساعدك يا ولدي اعتبرني بمنزلة عمك”، وقال آخر “تذكر حال أسرتك بعد وفاتك وكيف سيحزنون عليه!”.

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وبالفعل أثمرت جهود هؤلاء الأشخاص في إثناء الشاب عن قتل نفسه وإلقاء نفسه من فوق الجسر في الموصل، وسط عاصفة من الترحيب والثناء من قبل الحضور.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مبادرة وتطوع الحاضرين فوق الجسر، ولم ينتظروا وصول الشرطة أو رجال الأمن، ونجاحهم في إنقاذ الشاب وإقناعه بالتراجع عن إيذاء نفسه.

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الكلمات الدلالية:
العراق الموصل جسر الموصل شاب عراقي شاب يحاول قتل نفسه

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