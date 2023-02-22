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عقوبة موجعة لزوجين بريطانيين حاولا تهريب عراقيين داخل أريكة

عقوبة موجعة لزوجين بريطانيين حاولا تهريب عراقيين داخل أريكة

عقوبة موجعة لزوجين بريطانيين حاولا تهريب عراقيين داخل أريكة
١٠:٣٦:٣١ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق وكالات:

بعد مرور 3 سنوات على واقعة مثيرة، قضت محكمة بريطانية بسجن ثلاثة أشخاص، بتهمة محاولة إدخال عراقيين اثنين إلى المملكة المتحدة داخل أريكة.

تفاصيل الواقعة:

وكان الزوجان “نيكولاس فولوود” وزوجته “باميلا” من منطقة ميدلاندز في المملكة المتحدة، قاما بتهريب مهاجرين من العراق إلى بريطانيا داخل أرائك بمساعدة مدير شركة لغسل السيارات.

وقد حوم على الزوج البالغ من العمر 48 عاما، بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

بينما حُكم على الزوجة البالغة من العمر (4 عاما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

قبل 3 أعوام:

وقبل ثلاثة أعوام في 5 يناير 2019، تم إيقاف الزوجين عند محاولة دخول الأراضي البريطانية، على متن شاحنة من نوع “بيجو بوكسر” من قبل ضباط قوة الحدود في منطقة سيطرة المملكة المتحدة.

وأخبر الزوجان الضباط حينها أنهما كانا في طريقهما للعودة إلى المملكة المتحدة بعد شحن أثاث في ليل، شمالي فرنسا.

وعند تفتيش الشاحنة، وجد الضباط اثنين من المهاجرين العراقيين في قاعدة أريكتين.

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الكلمات الدلالية:
بريطانيا تهريب مهاجرين عراقي مهاجرين هجرة غير شرعية

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