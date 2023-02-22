“البر لا يبلى”.. نجا مع زوجته من الزلزال لينضما لفريق الإنقاذ

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لا تزال قصص البر والتقرب إلى الله، عقب زلزال تركيا المدمر، كثيرة ومتنوعة، والتي كان من بينها قصة زوجين، على غرار ما وقع للمرأة التركية “شمسي هنجر”، التي نجت من تحت الأنقاض، حيث كرر نفس الأمر رجل تركي وزوجته نجيا من تحت الركام.

نجاة رجل وزوجته أثناء زلزال تركيا:

اضطر زوجان يعملان في مجال الصحة ويقيمان في ولاية هاطاي وابنتهما البالغة من العمر 6 سنوات إلى القفز من نافذة منزلهم الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء الزلازل.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، “بعد نجاحهما بالقفز والتأكد من سلامة أفراد العائلة بالدقائق الأولى سعى براق (30 عاماً) وهو موظف الخط الساخن لوزارة الصحة 112 التابع لخدمات الطوارئ وزوجته المسعفة نديمة لمد يد العون إلى متضرري الزلازل”.

وفي التفاصيل سارعت الأسرة التي قفزت من نافذة منزلها في الطابق الأول من المبنى المكون من 7 طوابق إلى مساعدة الناس بمجرد تجاوزهم الصدمة الأولية.

ونقلت “وكالة الأناضول” عن الزوج ” براق يلدريم”، أنهم استيقظوا على ضوضاء ليلة الزلازل، حيث احتضنت ابنتي وأشرت إلى زوجتي، وقفزنا من نافذة منزلنا المطل على الملعب”.

وتابع قائلا:” كان أشخاص يهربون ويصرخون طلباً للمساعدة، لكن في تلك اللحظة لا يمكنك المساعدة، لا يمكنك إنقاذ أحد إلا نفسك”.

وأوضح أنه حاول مساعدة من كان تحت الأنقاض قدر استطاعته لأن طفلته كانت بحالة جيدة.

وتقيم الأسرة في خيمة بالمستشفى الميداني الذي أقيم في حديقة مستشفى هاطاي، حيث يساعدون الجرحى ويعتنون بطفلتهم في نفس الوقت.

توزيع الطعام لـ 700 منكوب:

وفي قصة مشابهة، بحسب ما نشره موقع “trt عربي”، قامت ناجية بتقديم الطعام يومياً لقرابة 700 من المنكوبين في ولاية قهرمان مرعش.

وبدأت السيدة التركية مبادرتها بتوزيع الطعام من أموالها الخاصة على المنكوبين وكوادر البحث والإنقاذ في الولاية، وذلك بمساعة ابنتها وزوجها.

وأوضحت أنها تمكنت لاحقاً، من التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم لها، وحالياً تقدم وجبات الطعام لقرابة 700 شخص من المنكوبين، يومياً.

ونقلت وكالة الأناضول، عن الناجية ” هنجر”، أنها قدمت الطعام لقرابة 50 شخصاً بإمكاناتها الشخصية، خلال اليوم الأول للزلزال.

تواصل مع المجتمع المدني:

وتابعت في حديثها :” في الأيام التالية تمكنت من تقديم الطعام لـ200 شخص، بإمكاناتها الشخصية أيضاً”.

وأوضحت أنها تواصلت فيما بعد مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم الدعم لها، لتتمكن اليوم من تقديم الطعام لقرابة 700 شخص يومياً من المنكوبين.

وكان زلزالان متتاليان قد ضربا جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و7 .6 درجة تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين.

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