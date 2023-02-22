مرض قاتل يتربص بالناجين من الزلزال في سوريا وتركيا

تواصل – فريق التحرير:

اكتشف عدد كبير من الناجين من الزلزال أن الموت الذي كان يلاحقهم تحت الأنقاض لم يستسلم بمجرد إنقاذهم.

متلازمة الهرس

وحذر أطباء من أن سقوط كتل ضخمة وضغطها على أطرافهم أو أعضاء من جسمهم لفترة زمنية، هي السبب الرئيسي للمأساة الجديدة التي يواجهونها، وتعرف بمتلازمة العرس.

ضغط قوي

وقال د. حسام قره، إن الإصابة بمتلازمة الهرس لا تتعلق بالمدة الزمنية، وقد يُصاب بها شخص نتيجة حادث سير إثر تعرضه لضغط قوي على أطرافه أو أعضاء من جسمه لثوان معدودة، أو من خلال الضغط على طرفه لمدة يوم أو يومين وأكثر، فالأمر يتعلق بحجم الأذية وكمية الطاقة المفرغة في الجسم خلال فترة ما.

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الفشل الكلوي

وبين قره، أن متلازمة الهرس تتسبب في إصابة المريض بالفشل الكلوي الحاد أي عجز كليتيه عن تنقية الفضلات من الدم، بالتالي تتزايد مستويات الفضلات الخطرة التي يسببها الطرف المصاب بأذية، ما يحدث خللاً بالتركيب الكيميائي للدم، حسب “الجريدة”.

صدمة قوية

ومن ناحية أخرى، شرح طبيب جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري، نزيه طعّان، أن هذه المتلازمة تنتج عن تعرض العضل إلى صدمة قوية، كسقوط كتلة عليه أو إصابته بضربة قوية أو تأثره نتيجة سير الشخص أو ركضه لمسافة طويلة تفوق قدرته، حسب “الحرة”.

وتابع: “إذ حينها يتلف العضل ويتحول بروتين الميوغلوبين داخله إلى مواد سامة تنتقل خلال الدورة الدموية إلى الكلى فيغلق مجراها”.