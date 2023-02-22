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“تحفيظ المدينة” تطلق جمعية كرام لمتابعة المعلمين والطلاب
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“تحفيظ المدينة” تطلق جمعية كرام لمتابعة المعلمين والطلاب

“تحفيظ المدينة” تطلق جمعية كرام لمتابعة المعلمين والطلاب

“تحفيظ المدينة” تطلق جمعية كرام لمتابعة المعلمين والطلاب
١٠:٠١:٥٦ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء، إطلاق برنامج ” كرام ” لمتابعة المعلمين والطلاب تعليميًا وإداريًا.

وقالت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، عبر حسابها في “تويتر”: “دعمًا للتطور التقني والتحول الرقمي ، وفرت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة برنامج ” كرام ” لمتابعة المعلمين والطلاب تعليميًا وإداريًا”.

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إمامة المصلين في رمضان

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية تحفيظ القران بالمدينة المنورة عن عدد من مدرسيها وطلابها لإمامة المصلين في شهر رمضان المبارك، بمشيئة الله.

وقالت الجمعية، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “تقوم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة بترشيح عدد من مدرسيها وطلابها لإمامة المصلين في شهر رمضان المبارك لصلاة التراويح في عدد كبير من مساجد المدينة وضواحيها”.

طابت البذرة فطاب الثمر

وأكدت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة أهمية وفضل تحفيظ القرآن الكريم بقولها “طابت البذرة فطاب الثمر وعم نفعه ولله الحمد”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية برنامج كرام تحفيظ المدينة جمعية حفيظ القرآن الكريم بالمدينة

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