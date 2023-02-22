أهم 10.. ما قاله خادم الحرمين في يوم التأسيس وموعد صرف دفعة مارس

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء والتي جاءت كالتالي:

خادم الحرمين: يوم التأسيس يجسد عراقة هذا الوطن أرضًا وإنسانًا

كتب الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.. المزيد هنا

قصف يستهدف اجتماعا لقيادات نافذة في الحرس الثوري الإيراني

تعرضت قيادات من الحرس الثوري الإيراني لعملية قصف في سوريا، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.. المزيد هنا

بتوجيه من وزير الداخلية.. ترقية 22 ألفا و819 رجل أمن

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، أصدر مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.. المزيد هنا

المملكة تعرب عن إدانتها لاقتحام الاحتلال مدينة نابلس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس الفلسطينية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة آخرين.. المزيد هنا

استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 79 برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة نابلس.. المزيد هنا

عاجل..”التأمينات الاجتماعية” تحسم الجدل بشأن حقوق المرأة التقاعدية بعد وفاتها

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنّ حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها، وتصرف للمستفيدين من الورثة.. المزيد هنا

ما الذي يستحقه الموظف من أجر عند عمله في يوم التأسيس؟

يتساءل الكثير، وبخاصة الموظفين والعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة، عن إجازة يوم التأسيس.. المزيد هنا

“حساب المواطن” يكشف عن موعد صرف دفعة مارس

كشف برنامج “حساب المواطن” عن موعد صرف الدفعة القادمة لشهر مارس، ردًا على التساؤلات من جانب الكثير من المستفيدين.. المزيد هنا

بجميع مناطق المملكة.. فعاليات واحتفالات شعبية في يوم التأسيس

تحتفل المملكة، اليوم الأربعاء بذكرى تأسيسها، وهو اليوم الذي سيشهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والشعبية بهذه المناسبة.. المزيد هنا

التأمينات توضح عدد مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، عدد مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق والحصول على دعم “ساند”.. المزيد هنا