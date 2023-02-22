” الزلزال والغرق”.. طفلة تركية نجت من الموت مرتين

تواصل – فريق التحرير:

نجحت الشرطة التركية في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، من الفرق في بركة من الجليد في مدينة ملاطية التركية.

نجت من موت محقق

ونجت الطفلة، قبل أيام، من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وتعيش هي وعائلتها في مخيم للإيواء في المدينة التركية.

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8 ملايين طفل في خطر

وفي وقت سابق، أعلن الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، محمد الهواري، أن ثمانية ملايين طفل معرضون للخطر جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرًا.

معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا

وأضاف الهواري عبر فضائية “القاهرة” الإخبارية، أن عائلات هؤلاء الأطفال تواجه ظروفًا صعبة ناجمة عن كارثة طبيعية، فقدوا منازلهم، كما أنهم لا يحصلون على مياه الشرب، وهم معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا.

وأشار إلى أن “عدد هؤلاء الأطفال في شمالي سوريا يبلغ حوالي مليونين و500 ألف، وفي جنوبي تركيا يتجاوز 4.5 مليون، العدد الإجمالي للأطفال يقترب من 8 ملايين”.