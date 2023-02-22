الزعاق يوضح المقصود ببرد “الحسوم” في آخر الربيع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث الفلكي د. خالد الزعاق، إن البرد أحد العلل الحياتية، مضيفاً “العلل تنقسم إلى قسمين، علل نفسية ومن أسبابها الفقر، وعلل جسمية ومن أسبابها البرد، والعامة يقولون “البرد والقلة.. أسباب كل علة”.

توقوا البرد في أوله وآخره

وتابع خالد الزعاق “البرد مضر في جميع مراحله، فأوله في أول موسم الخريف، والعامة يسمونه برد اصفري لأن الأجساد تصفر من كثرة الأمراض، والعرب يقولون توقوا البرد في أوله وآخره فإنه يعمل في الأجساد كعمله في الأشجار، فأوله محرق وآخره مورق.

اقرأ أيضا:

شاهد.. هطول أمطار وتساقط حبات البرد في عرعر

برد بياع الخبل عباته

وأضاف “آخر البرد في آخر الربيع، والعامة يسمونه برد “بياع الخبل عباته”، والعرب يسمونه ببرد الحسوم، وهو البرد الذي أهلك الله به قوم عاد، قال تعالى {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ}.

وختم خالد د. الزعاق بقوله “من خطورة البرد شبهه العامة بالذئب، وقالوا البرد وجهه وجه ذيب ما تدري من أي عين يجيك”.

اقرأ أيضا:

“فإنها من تقوى القلوب”.. أطفال يؤدون صلاة الفجر في البرد القارص (صورة متداولة)