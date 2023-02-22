ينمو على الجذع وليس الأغصان.. فوائد مذهلة للعنب البرازيلي (فيديو)

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تنمو شجرة غريبة في البرازيل تسمى “جابوتيكابا” أو العنب البرازيلي ومعنى الاسم حيث تجد السلاحف.

وفاكهة الشجرة تنمو مباشرة على الجذع والفروع وهى فاكهة مشهورة خاصة في ساو باولو و ولاية ميناس جيرياس في البرازيل .

وتعتبر الفاكهة صغيرة الحجم ولها قشرة داكنه ناعمة وقلب أبيض أو وردى له طعم لذيذ صغيرة الحجم ولها بذرة كبيرة.

وتستخدم الفاكهة في أغراض عديده منها صناعة المربى أو التارت أو العصائر.

خصائصها:

وتثمر شجرة العنب البرازيلي مرة أو مرتين في العام، حيث تظهر أزهار بيضاء على جذوعها ذات شكل جميل.

ومنها تتكون ثمار شجرة العنب البرازيلي ذات اللون البنفسجي ذات اللب الأبيض والتي يصل قطر ثمارها ما بين 3 إلى 4 سنتيمتر.

كما تنمو في التربة قليلة الحموضة ، وأنواع أخرى من التربة وحتى في رمال الشواطئ.

أما ثمارها فهي تؤكل نيئة، كما يتم الحصول على عصير منها مفيد للجسم نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة وعلى مواد لعلاج التهابات الجسم.

فيتامينات ومعادن مفيدة :

تحتوي الفاكهة نفسها على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة بما في ذلك فيتامين ج وبعض فيتامينات ب والكالسيوم والحديد والفوسفور.

كما أنها غنية بالأنثوسيانيدين ، أو فيتامين R ، الذي يقال إنه أكثر فاعلية بمقدار 50 مرة من فيتامين E و 20 مرة أقوى من فيتامين C.

فوائد متعددة:

– علاج التهاب الحلق.

– علاج الإسهال

– مقاومة مرض السرطان ومنع انتشار الخلايا السرطانية ،لإحتوائه على مضادات الأكسدة.

– تقوية عظام الجسم

– تحسين البشرة

– علاج التهاب اللوزتين

-تساعد على زيادة كمية الدم في الجسم وتحسين مستوياتها ،وذلك لاحتوائه على نسب مرتفعة من الحديد.

– مقاومة وعلاج الالتهابات التي قد تصيب الجسم مثل مرض السكري، وأمراض القلب،والتهاب المفاصل.

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