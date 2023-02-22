شاهد.. بايدن يتعثر على سلم الطائرة بعاصمة أوروبية

تواصل – فريق التحرير:

تتوالى المواقف الغريبة والمحرجة التي يظهر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي كان آخرها في العاصمة البولندية وارسو.

سقط على الدرج

وظهر بايدن وهو يصعد درج الطائرة، بينما تعثر على السلم دون أسباب واضحة، لكنه استكمل سيره ووصل إلى الباب، ثم توقف لثوان، ولم يبد أي حركة، كأنما يتذكر شيئا، وأخيرا رفع يده بتحية مودعيه.

اقرأ أيضا:

في ذكرى الاجتياح الروسي.. بايدن يُفاجئ العالم ويتجول بأوكرانيا (فيديو)

في فلوريدا

وفي وقت سابق، وقع بايدن في خطأ فادح خلال خطاب ألقاه في ولاية فلوريدا الأمريكية.

“أيها الشواذ”

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خطأ بايدن حيث خاطب الجمهور وبدلاً من أن يقول: «سيداتي سادتي»، قال «أيها الشواذ والسادة»، الأمر الذي أثار استغراب ودهشة الحاضرين.

أخطاء متكررة

وفي الفترة الأخير تكررت أخطاء الرئيس الأمريكي الكبير في السن، بعدما جرت أحاديث جانبية وانتشرت على مواقع التواصل اتهامات وجهت لساكن البيت الأبيض بإصابته بالزهايمر.

وظهر بايدن، في خطابات سابقة، وهو يسلم على أشخاص غير موجودين، أو يتجه الناحية الخاطئة من المنصة.