“ولا يبدين زينتهن”.. فتاة سورية ترفض الخروج من تحت الأنقاض بدون غطاء للرأس

تواصل- فريق التحرير:

في موقف يكشف عن احترام قيم ومباديء الشريعة الإسلامية، حتى في أشد الظروف، رفضت فتاة سورية الخروج من تحت الأنقاض إلا وهي ترتدي غطاءً للرأس.

ترفض الخروج من تحت الأنقاض:

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو عن الفتاة وعلقوا عليه بالقول :” شمس موصللي فتاة سورية تبلغ من العمر13 عاما، رفضت أن تخرج من تحت أنقاض منزلها وهي تستطيع إنقاذ نفسها لأنها بلا غطاء للرأس قبل أن تستأذن والدها أولاً الذي توفي في وقت لاحق من الزلزال”.

امرأة ناجية:

كما تداول رواد مواقع التواصل في وقت سابق موقفا مؤثرا لامرأة تركية تم إنقاذها من تحت الأنقاض والتي رفضت الخروج حتى إعطائها غطاءً للرأس.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله رجال الإنقاذ وفرحتهم بنجاة المرأة، والتي فاجأتهم بعدم الخروج حتى تغطي رأسها، وقد حدث بالفعل، في جوي إيماني مهيب.

وعلق أحد واد تويتر على موقف المرأة التركية بالقول :” امرأة تركية مسلمة طلبت من المنقذين غطاء للرأس قبل أن يتم إخراجها وأطفالها من تحت الأنقاض.. أرادت الستر وهي تحت الركام”.

وأضاف :” بينما بعض المسلمات تقضي ليلها ونهارها في بث مباشر على التيك توك بلا حجاب ولا حشمة ولا حياء.. اللهم استر نساء المسلمين وردهم إليك ردًا جميلا”.

وقبل أكثر من أسبوعين، ضرب زلزال مزدوج ولاية قهرمان مرعش (جنوبي تركيا) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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