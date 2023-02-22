الخارجية الروسية: لم نبحث مع الصين خطة للتسوية بشأن أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

نقت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الأربعاء، ما تم تداوله بشأن بحث خطة مع الصين للتسوية تتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الصيني عن عزم حكومة بلاده لعب دور بناء في تسوية الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي رحبت به موسكو.

اجتماع الرئيسين الروسي والصيني

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “الجانب الصيني سيلتزم بحزم، كما كان من قبل، بموقف موضوعي وحيادي، ويلعب دورا بناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية”، مضيفا “نثمن رغبة روسيا في تسوية الصراع مع أوكرانيا سلميا”.

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في المقابل، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن ترحيب موسكو برغبة بكين في لعب دور إيجابي في حل الأزمة الأوكرانية.

الصين والأزمة في أوكرانيا

وقالت زاخاروفا، عقب الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي: “نرحب باستعداد الصين للقيام بدور إيجابي في تسوية الأزمة الأوكرانية، لكننا نرى بوضوح أن نظام كييف اليوم ليس مستعدًا لاتخاذ إجراءات بشكل مستقل، ولا يمكنه تحمل أعبائه وليس لاعبًا مستقلاً في الساحة الدولية”.

كما شددت زاخاروفا على “التأكيد الواضح” على انسحاب أوكرانيا من عملية التفاوض بناءً على طلب القيمين عليها.

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