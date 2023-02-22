الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الهيئة الملكية تعلن عن وظائف في 4 مدن
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الهيئة الملكية تعلن عن وظائف في 4 مدن

الهيئة الملكية تعلن عن وظائف في 4 مدن

الهيئة الملكية تعلن عن وظائف في 4 مدن
٠٨:٠٩:٤١ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مطوّر رئيسي (جافا).
– حارس أمن.
– مدير تهيئة وتغيير وإصدار تقنية المعلومات.
– أخصائي دعم فني.
– فني مرحلات كهربائية.
– مفتش ميدان.
– مسؤول النظام.
– منسق مندوب علاقات عامة.
– مُساعد إداري.
– اداري أنظمة.

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أماكن العمل:

– الجبيل.
– ينبع.
– جازان.
– رأس الخير.

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نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– وأشارت الهيئة الملكية، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف المتاحة من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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