الهيئة الملكية تعلن عن وظائف في 4 مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– مطوّر رئيسي (جافا).
– حارس أمن.
– مدير تهيئة وتغيير وإصدار تقنية المعلومات.
– أخصائي دعم فني.
– فني مرحلات كهربائية.
– مفتش ميدان.
– مسؤول النظام.
– منسق مندوب علاقات عامة.
– مُساعد إداري.
– اداري أنظمة.
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أماكن العمل:
– الجبيل.
– ينبع.
– جازان.
– رأس الخير.
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نبذة عن البرنامج:
– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
طريقة التقديم:
– وأشارت الهيئة الملكية، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف المتاحة من خلال الرابط التالي:اضغط هنا
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