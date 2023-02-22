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المملكة تعرب عن إدانتها لاقتحام الاحتلال مدينة نابلس
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المملكة تعرب عن إدانتها لاقتحام الاحتلال مدينة نابلس

المملكة تعرب عن إدانتها لاقتحام الاحتلال مدينة نابلس

المملكة تعرب عن إدانتها لاقتحام الاحتلال مدينة نابلس
٠٧:٥٧:١٩ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة  الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس الفلسطينية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات من الاحتلال، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.
كما أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اقتحام الاحتلال الإحتلال غزة فلسطين مدينة نابلس وزارة الخارجية

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