إضراب جديد في إيران احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، إضرابا جديدا في مدينة أراك الإيرانية، اليوم الأربعاء، استمرارا لسلسلة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ سبتمبر الماضي.

وسجلت العملة الإيرانية الأسبوع الجاري، هبوطًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي حيث سجل الدولار 501300 ريال، وفق بيانات موقع بونباست.

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ضغوط على النشطاء السياسيين

وفي وقت سابق، كشفت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أن محكمة الثورة الإيرانية جنوب غربي البلاد حكمت على 6 سجناء سياسيين عرب محتجزين بسجن شيبان، بالإعدام.

وأوضحت أن أحكام الإعدام شملت كل من: علي مجدم، ومعين خنفري، ومحمد رضا مقدم، وسالم موسوي، وعدنان موسوي، وحبيب دريس.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فإن السلطات الأمنية الإيرانية تمارس ضغوطا على النشطاء السياسيين والمدنيين الذين وقعوا على بيان مشترك يؤيد دعوة زعيم الحركة الخضراء، مير حسين موسوي، بـ”تغيير الدستور” من أجل “إنقاذ إيران”. وتحاول السلطات إجبار هؤلاء النشطاء على التراجع عن بيانهم.