سفير المملكة يعلق على وديعة دعم الاقتصاد اليمني: لا تخص عدن فقط

تواصل – فريق التحرير:

أكد سفير المملكة اليمن محمد آل جابر أن الوديعة السعودية جزء من حزمة للدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن.

وقال آل جابر، وفقا لقناة “العربية”، “إن الحكومة اليمنية قدمت مشروعا للإصلاح المالي والنقدي، والمملكة دعمت اليمن بـ 400 مليون دولار لمشروعات تنموية مختلفة، وقد أسهم توفير مشتقات نفطية لليمن في توفير الدولار”.

الوديعة لا تخص عدن وحدها

وأضاف “أنه تم استكمال المرحلة الثانية من توفير مشتقات نفطية لليمن، مؤكدا أن “الوديعة السعودية لا تخص عدن فقط ولكن كل الشعب اليمني”.

وتطرق السفير لجهود المجتمع الدولي في اليمن؛ مضيفا أن المملكة أقنعت المجتمع الدولي بالتحول من الإغاثة للتنمية.

مئات المشروعات التنموية

يذكر أن البرنامج السعودي لدعم اليمن نفذ مئات المشروعات التنموية منذ 2018، وفقا لـ آل جابر، الذي أكد أيضا أن صندوق النقد العربي يتابع الإصلاحات المالية في اليمن، وتعمل المملكة على بناء قدرات المؤسسات اليمنية.

وتفصيلا، وقعت المملكة، أمس الثلاثاء، اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، حيث تم إيداع المبلغ بالكامل لدى حساب البنك المركزي اليمني.

وبحسب بيان لوزارة المالية فإنه من المتوقع أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية.

هذا ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

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