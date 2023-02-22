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بتوجيه من وزير الداخلية.. ترقية 22 ألفا و819 رجل أمن
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بتوجيه من وزير الداخلية.. ترقية 22 ألفا و819 رجل أمن

بتوجيه من وزير الداخلية.. ترقية 22 ألفا و819 رجل أمن

بتوجيه من وزير الداخلية.. ترقية 22 ألفا و819 رجل أمن
٠٧:٤٠:١٦ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، أصدر مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية عدد 22 ألفا و819 رجل أمن، للرتب التي تلي رتبهم، وذلك بمختلف التخصصات.

تصريح مدير الأمن العام

ورفع الفريق البسامي بالغ الشكر والتقدير والامتنان، للقيادة الرشيدة -حفظهم الله- لما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة، تمثل حافزا أساسيا للارتقاء بأداءهم.

وفي الوقت نفسه، تمنى لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمور بهم.

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تخريج 3298 رجل أمن

وفي وقت سابق، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، حفل تخرج (3298) رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، القصيم.

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أخبار السعودية اليوم الأمير عبد العزيز بن سعود ترقيات رجال الأمن العام منسوبي الأمن وزير الداخلية

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