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روبوت بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع كسوة الكعبة المشرفة
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روبوت بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع كسوة الكعبة المشرفة

روبوت بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع كسوة الكعبة المشرفة

روبوت بـ 11 لغة لاستقبال زوار مجمع كسوة الكعبة المشرفة
٠٧:٢٤:٠٧ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت بـ (11) لغة لاستقبال زوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهو روبوت یتم من خلاله الترحيب بالزوار والتعریف بالخدمات المقدمة في المجمع.

أهداف الروبوت الجديد

ويهدف الروبوت إلى تعزيز استخدام التقنیات التي تدعم توجه المملكة 2030، ويعد عامل استقطاب داخل المجمع، إذ يمكنه التحدث بأكثر من لغة طوال اليوم دون توقف.

أبرز مواصفات الروبوت 

ویتضمن الروبوت على العدید من المواصفات الخاصة بخدمة الزوار منھا القدرة على التعرف على المشاعر الأساسیة، والقدرة على التعرف على الوجوه والتفاعل الصوتي مع الزوار ومن خلال اللمس وحركة الید.

أما أبرز المواصفات الفنیة للروبوت، فإن وزنه يصل إلى ٢٩ كجم، وعمر البطاریة ٨ ساعات، ووقت الشحن ٨ ساعات وتبلغ سرعته ٣ كم/س، وبالإمكان تشغیل الجھاز دون إیقاف عند توصیله بالكھرباء.

خطوات تنفيذ المشروع

والجدير بالذكر بأن المشروع نفذ على عدة خطوات لیتم الاستفادة منه بأقصى فائدة، وتشمل الخطوات كالتالي:

1- الخطوة الأولى جمع الاحتیاجات والمتطلبات الخاصة بالروبوت

2 – تطویر مبدئي للحلول المطلوبة

3 – عرض واختبار وجمع الملاحظات

4 – تعدیل بناء على الملاحظات

5 – عرض واعتماد

6 – تشغیل وإطلاق الروبوت.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الكعبة المشرفة روبوت شؤون الحرمين مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

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