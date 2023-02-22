تزيّن به رؤوس الملوك.. ماذا تعرف عن “العقال المقصب”؟

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لا يمكن أن نغفل في ظل احتفالنا بـ “يوم التأسيس” عن إلقاء الضوء على”العقال المقصب”.. وهو لباس ارتبط بملوك المملكة منذ نحو 3 قرون، حيث استمد شكل الغطرة المعروف من الكوفية المستخدمة سابقاً واستبدلت عصابة الرأس بالعقال الذي عرف بأنواع مختلفة.

العقال المقصب:

ولم يكن العقال السعودي، كما مظهره اليوم بلون الأسود، بل كانت له صبغته الملكية، إذ توشيه خيوطٌ من الذهب (العقال المقصب)، وكان رمزاً ملكياً ظهر به الملك عبد العزيز، والملكان من بعده”سعود وفيصل”-رحمهم الله-.

ويعد العقال المقصب أشهر أنواع العقل التاريخية، مضلع الشكل وذو قيمة عالية فقد كان يرتديه ملوك المملكة في عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله.

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أسماء العقال

للعقال عدة أسماء منها

– المقصب

– الفيصلي نسبة لعقال الملك فيصل

تزين به رؤوس الملوك

ويعد العقال المقصب رمزا وتراثا عريقا تزينت بها رؤوس الملوك ورمزاً يفخر به كل مواطن، حيث يضفي على مظهرهم الخارجي رونقاً خاصاً وشكلاً مميزاً يتباهون به.

وأصبح بكل تفاصيله ما يبرز العقال السعودي عن غيره في الدول الخليجية التي يرتدي أهلها العقال.

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أبرز من ارتدى العقال المقصب

ويعد الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية- رحمه الله-، أبرز من ارتدى “العقال المقصب”، حيث أضفى عليه رونقاً خاصاً، ومن خلاله عُرفت هذه التراث السعودية، وبات جزءاً من لباس المواطنين في الوقت الحالي، بما فيه من دلالات ومعانٍ ترمز للأصالة والرجولة، من كونه مجرد حبل تعقل به الناقة في قديم الحضارة السعودية.

جزء من الملابس الشعبية

كما يعرف العِقال الحالي بأنه جزء من الملابس الشعبية، التي تعد من الملابس الرسمية في حاضر المجتمع السعودي، ويصنع عادة من “صوف الماعز”، ويلبس فوق الشماغ أو الغترة.

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أربعة أركان في العقال

بخلاف “العِقال المقصب”، إذ عرف بأن له أربعة أركان، يحيط بالرأس، وتوشيه خيوط من الذهب، ما عدا في أركانه الأربعة إذ يغلب الصوف الأسود.

أصل لبس العقال

اختلفت الروايات بشأن أصل لبس العِقال، فهناك من يرى أن الأصل جاء بسبب تثبيت الغترة أو الشماغ لحماية غطاء الرأس من حرارة الشمس، وهناك من يرى أن العقال هو ما كان يربط بها الناقة لتثبيتها، وحيثما أرادوا التنقل بها وضعوه فوق غطاء رؤوسهم، عوضاً عن ألوان سبقت الأسود.

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