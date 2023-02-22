7 أيام وتنتهي المهلة التصحيحيّة لإسقاط المركبات.. 4 طرق للتنفيذ

تواصل – فريق التحرير:

دعت منصة أبشر، اليوم الأربعاء، أصحاب المركبات المهملة والتالفة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحة لإسقاط مركباتهم والمتبقي عليها 7 أيام فقط.

أنواع المركبات المشمولة

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، إن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها هي: مركبة خصوصي، مركبة نقل عام، مركبة نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، مركبة أجرة، مركبة أشغال عامة، دراجة نارية.

وأشارت منصة أبشر، إلى أنه يمكن معرفة المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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طريقة تنفيذ الخدمة

في سياق متصل، حددت منصة أبشر طريقة وخطوات تنفيذ الخدمة بالتفصيل، من خلال الموقع الرسمي كالتالي:

– اختيار المركز المعتمد من صفحة الخدمة

– التوجه للمركز لإتمام إجراءات تسليم المركبة

– إتمام الاتفاق مع مركز بيع المركبات

– إعطاء المركز رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفك

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