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محطة بوابة البحر الأحمر تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى
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محطة بوابة البحر الأحمر تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

محطة بوابة البحر الأحمر تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

محطة بوابة البحر الأحمر تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى
٠٧:٠٥:٠٣ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى (وظائف مُتعددة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. فني ميكانيكي III.
  2. استراتيجي التخطيط.
  3. منسق مراقبة الجودة.
  4. مطور تكامل.
  5. فني ميكانيكي.
  6. مهندس أتمتة.
  7. مشرف مشتريات.
  8. والمزيد ..

عن الشركة:

  • شركة محطة بوابة البحر الأحمر (المشغلة لميناء جدة) تبلغ قيمتها 3.3 مليار ريال (280 مليون دولار امريكي) – يمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة وشركة Cosco حصة 20% لكل منهما، وهي أول محطة حاويات في المملكة العربية السعودية تم إنشاؤها في القطاع الخاص بموجب اتفاقية بناء وتشغيل ونقل ملكية المبرم في ديسمبر 2019م مع الهيئة العامة للموانئ والذي تبلغ مدته 30 عامًا.

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طريقة التقديم: 

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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