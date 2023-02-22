خادم الحرمين: يوم التأسيس يجسد عراقة هذا الوطن أرضًا وإنسانًا

تواصل – فريق التحرير:

كتب الحساب الرسمي لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

الدولة المباركة

وأضاف: “نستذكر في المملكة بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضاً وإنساناً”.

قادة وملوك عظام

وفي مثل هذا اليوم كُتبت حكاية التأسيس ونُقشت أمجاد الأبطال وبُنيت دعائم الدولة على يد قادة وملوك عظام ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة هذه الوطن ورافع رأيت عالية خفاقة.

ما هو يوم التأسيس ؟

هو مناسبة وطنية لاستذكار تاريخ تأسيس الدولة السعودية التي أسهها الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من ثلاثة قرون عريقة، حيث تأسس بها كيان عريق يحقق الوحدة والأمن والاستقرار، وتوحد فيها الناس وازدهروا وانتشرت الثقافة والعلوم وأصبحت الدرعية عاصمة للدولة السعودية.