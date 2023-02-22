الذهب يرتفع ببطء وترقب لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، مع ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي”.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.1% إلى 1835.79 دولار للأوقية، بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1844 دولارا للأوقية، حسب “الاقتصادية”.

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الدولار الآن

وانخفض الأمريكي، في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية، يوم الأربعاء، متخليًا عن بعض مكاسب الجلسة السابقة، وسجل مؤشر الدولار الأمريكي الآن 104.273 نقطة مقابل سلة من ست عملات أجنبية.

سعر الفائدة

ورفع البنك الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي جرى يومي 31 يناير و1 فبراير ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسة فوق مستوى 5 في المائة بحلول مايو على أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 5.347% في يوليو.

الفضة والمعادن

استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 21.83 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 944.18 دولار. ونزل المعدنان من أعلى مستوياتهما في أسبوع المسجل أمس الثلاثاء، وانخفض البلاديوم 0.4% مسجلا 1518.92 دولار للأوقية.