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مشهد مروع لانهيار مبنى من 10 طوابق أثناء الهدم في زلزال تركيا
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مشهد مروع لانهيار مبنى من 10 طوابق أثناء الهدم في زلزال تركيا

مشهد مروع لانهيار مبنى من 10 طوابق أثناء الهدم في زلزال تركيا

مشهد مروع لانهيار مبنى من 10 طوابق أثناء الهدم في زلزال تركيا
٠٦:٢٨:٢٣ م، الأربعاء، ٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت صحف تركية مشهدا مروعا لانهيار عقار مكون من 10 طوابق أثناء عملية الهدم، جرّاء الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الجاري.

مبنيى من 10 طوابق:

ونشرت مقطع الفيديو صحيفة ” يني شفق” التركية، وعلقت عليه بالقول :”  لحظة انهيار مبنى مؤلف من 10 طوابق أثناء القيام بعمليات الهدم انهار مبنى مؤلف من 10 طوابق في منطقة ‘باغلار’ بولاية ‘ ديار بكر’ التركية، أثناء القيام بعمليات الهدم للمباني المتضررة جراء الزلزال.

انهيار مبنى آخر:

كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية غير متوقعة لسائق حفار في مدينة أنطاكيا، عقب وقوع الزلزال المدمر في تركيا.

ويظهر الفيديو قيام السائق بمهامه حيث انهار عليه المبنى، لكن كتبت له النجاة بحسب ما تناقلته وسائل إعلام.

وبحسب الفيديو فقد انهار المبنى فجأة على الحفار، حيث غطّاه الركام، حينما كان يباشر مهامه بجوار طريق سريع تجري عليه السيارات.

 

 

تحرك القشرة الأرضية:

من ناحية اخرى أكد مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” أورهان تتار، أن قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضح أنه بحسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

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