رسميًا.. روسيا تعلن زيادة رسوم صادراتها من القمح والحبوب

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الأربعاء، زيادة الرسوم الروسية على صادرات القمح والحبوب، من 1 مارس إلى 8 مارس المقبل إلى 5275 روبل (70.38 دولارا) للطن من 5177 روبل (69.07 دولارا) للطن.

‏وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها ستزيد الرسوم على الشعير إلى 3872 روبل (51.66 دولار) من 3717 روبل (49.62 دولار) للطن.

في حين ستزيد الرسوم على الذرة إلى 2265 روبل (30.23 دولار) من حوالي 2200 روبل (29.37 دولار) للطن، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏‏

معدل رسوم التصدير

‏ويقدر معدل رسوم التصدير للقمح على أساس سعر إرشادي قدره 303.2 دولار للطن، والشعير 261.1 دولار للطن، وللذرة 230.2 دولار للطن.

وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة من يوم العمل الثالث بعد نشرها وستكون سارية المفعول حتى تصبح معدلات الرسوم اللاحقة قابلة للتطبيق.‏

صادرات الحبوب الروسية

‏وتسري الرسوم على صادرات الحبوب الروسية اعتبارا من 2 يونيو 2021، كما ستحدد وزارة الزراعة مقدار الواجب لمدة أسبوع واحد.

ويتم نشر الرسوم المحسوبة أسبوعيا على موقع الوزارة، كما سيتم احتساب الرسوم بالدولار قبل 1 يوليو ثم تم تحويلها إلى روبل.‏

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