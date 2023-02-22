عالم عربي في “ناسا” يكشف مفاجأة عن انحسار مياه البحر بعد زلزال تركيا

تواصل- فريق التحرير:

كشف الباحث المصري في وكالة ناسا الفضائية “عصام حجي”، عن السبب العلمي الذي أدى لانحسار مياه البحر المتوسط، عقب زلزل تركيا المدمر.

انحسار المياه وحركة المد والجزر:

وكتب حجي في حسابه على تويتر :” كمتخصص في دراسة الكوارث الطبيعية أوضح أن كل ما نراه من زلازل و كوارث طبيعية في منطقتنا ليس نهاية للكون بل يجب ان يكون نهاية لحالة الهذيان الجماعي الذي تعيشها منطقتنا”.

وأوضح حجي أن حركة المد و الجزر القوية التي تشهدها عدة مناطق هي ناتج حركة القمر المعتادة مع تغير هام في الضغط الجوي في فصل الشتاء.

ونوه أن الظاهرة مدروسة وليست نهاية الكون و لا هي تسونامي بعد الزلازل، مطالبا بضرورة أن يستضيف الإعلام أصحاب العلم والخبراء لتفسير الظاهرة علميا.

انحسار البحر:

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو يوثق انحسار مياه البحر في قطاع غزة لمسافة تصل إلى أكثر من 50 مترًا، في ظل مخاوف حول علاقة تلك الظاهرة بحركة الزلازل النشطة في المنطقة، وإمكانية التسبب بتسونامي.

وتراجعت مياه شاطئ البحر في أماكن مختلفة من فلسطين بعد أن أشارت تقارير إلى تراجعها نحو 200 متر في عكا.

بينما تراجعت في غزة لنحو 15- 20 مترًا، مؤكدًا أن هذه الحالة أيضًا تشهدها بعض الدول العربية المطلة على البحر المتوسط.

زلزال تركيا

وشعرت بالزلزال عدة بلدان تقع على البحر المتوسط بما فيها فلسطين، وهو ما عزز موجة من الإشاعات التي انتشرت بالفعل منذ يوم الزلزال الرئيسي في 6 فبراير الماضي، وتزعم أن الدول الواقعة على ذلك البحر قد تختبر تسونامي كبيرًا قريبًا.

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