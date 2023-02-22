ظاهرة فلكية في سماء المنطقة تزامنا مع يوم التأسيس

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الأربعاء، وقوع ظاهرة فلكية مساء اليوم، حيث يلتقي هلال القمر في مع كوكب الزهرة في حالة اقتران وسيفصل بينهما درجتين وبالقرب منهما كوكب المشتري وجميعها ستنظم في مثلث سماوي مما سيتيح فرصة رائعة لالتقاط الصور في منظر اجمل من الليلة الماضية.

بعد غروب الشمس

من جانبه، قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس “فلكية جدة”، إن هلال القمر والزهرة سوف يظهران سويًا بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وقبل حلول ظلمة الليل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس.

ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر – وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 87 بالمائة بنور الشمس في الوقت الحالي.