استشاري يحذر: 6 أعراض لنوبات الهلع أخطرها الثانية

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أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أعراض نوبات الهلع التي قد تعترض البعض.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن نوبات الهلع هي نوبات متكررة ومن أعراضها مها يلي:

أعراض نوبات الهلع

– ألم صدر

– ضيق تنفس

– خفقان

– جفاف حلق

– تنميل وبرودة في الأطراف

وأشار الدكتور خالد النمر، إلى أن هذه الأعراض قد لا يكون سببا سبب عضوي، وعادة إذا ذهبت للمستشفى يقولون لك “كل فحوصاتك زينة”.

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وفي وقت سابق، كشف استشاري أمراض القلب وخبير الضغط والتوتر، د.صالح سالم الغامدي، أن التحدي الكبير الذي يواجهه الكثيرون هو عندما يترافق الضغط مع نوبات الهلع.

نوبات الهلع وارتفاع الضغط

وأوضح على حسابه في “تويتر”، التحدي يعتبر كبيرًا أمام الأطباء والمتخصصين عندما يترافق الضغط مع نوبات الهلع، لأسباب منها :

1- ارتفاع الضغط مع نوبة الهلع لشخص غير مصاب بالضغط لا يتجاوز عادة 160 للانقباضي أما في وجود مرض الضغط فقد يتجاوز 200.

2- في الغالب يُعطى دواء أقوى من اللازم لشخص “ضغطه الحقيقي 150 مثلًا” والنتيجة أنه سيعاني لاحقًا من هبوط.

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3- علاج نوبات الهلع ليس سهلاً أصلاً، والمريض عادة لديه رهاب من المستشفيات.

4- قد يحاول المراجع البحث في الإنترنت عن تشخيص، بسبب صعوبة الوصول لمختص وقلة الوقت المبذول لكل مريض في العيادة، وهذا يزيد الأمور تعقيدًا.

وأكد استشاري أمراض القلب وخبير الضغط والتوتر، أنه و -الحمد لله- الحلول موجودة وأولها:

– وقف المنبهات والسكر تمامًا.

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